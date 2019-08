Ritrova il cane scomparso 8 anni fa: l’abbraccio è commovente

In questo periodo durante il quale, purtroppo, sono tanti i cani abbandonati da padroni senza cuore, per fortuna arriva una bella storia che, invece, dimostra quanto possa essere profondo l’amore tra un essere umano e il suo amico a quattro zampe, un amore che nemmeno il tempo riesce a cancellare.

Tutto è iniziato 8 anni fa, quando Silvia è tornata a casa e non ha più trovato il suo cane ad accoglierla. Maya, la sua dolce chihuahua, era svanita nel nulla. Silvia ovviamente ha fatto subito la denuncia di smarrimento e l’ha cercata ovunque, ma senza successo.

Gli anni sono passati e la ragazza aveva ormai perso la speranza di ritrovare la sua amata cagnolina. Qualche giorno fa, però, è accaduto un miracolo: Silvia ha ricevuto una telefonata inaspettata dagli operatori delle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa di Latina che le hanno comunicato di aver trovato un cane di sua proprietà.

Gli agenti hanno davvero ritrovato Maya e, grazie al microchip, sono riusciti a risalire alla padrona, anche se non è stato facile, perché il numero di telefono fornito all’anagrafe canina 8 anni fa non era più attivo, ma alla fine Silvia ha potuto finalmente riabbracciare la sua cagnolina. Le Guardie Zoofile hanno condiviso le foto del ricongiungimento su Facebook e sono davvero commoventi: Silvia, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime nel rivedere il suo chihuahua che ormai credeva morto o perduto per sempre.