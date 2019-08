Emily Ratajkowski: il post femminista con ascella non depilata scatena il web

La supermodella Emily Ratajkowski è stata spesso criticata per le immagini di nudo pubblicate sul suo profilo Instagram. E anche il suo ultimo post non è passato affatto inosservato.

Emily, infatti, ha postato uno scatto in cui si mostra in lingerie di pizzo con le ascelle non depilate. Ad accompagnare la foto, una didascalia in cui motiva la sua scelta.

«Offri alle donne l'opportunità di essere ciò che vogliono e nel modo più variegato possibile», scrive la Ratajkowski, spiegando: «Ho scritto un saggio per Harper's Bazaar sull'importanza del diritto delle donne di scegliere (come vestirsi, cosa pubblicare, se decidere di radersi o meno) indipendentemente dalle mode. Fate le vostre cose, donne, qualunque esse siano».

Emily, decidendo di farsi crescere i peli sotto le ascelle e mostrandosi nature in una foto, ha voluto esprimere il suo lato più femminista.

Il post, o forse sarebbe meglio dire "il messaggio" di Emily, ha fatto il pieno di like: quasi 1,8 milioni in poche ore.

Ma, se per alcuni Emily è un'icona, come al solito non è mancata la polemica: tra i tanti commenti, infatti, ci sono anche quelli di chi ha criticato la sua scelta o ha addirittura messo in dubbio che la foto sia originale.

(Credits photo: Instagram/emrata)