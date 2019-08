Modella licenziata perché troppo grassa: lo sfogo di Bridget Malcolm

La modella australiana di 26 anni, Bridget Malcolm, ha confessato un momento brutto della sua vita, quando è stata licenziata da una casa di moda perché troppo grassa. All'epoca lei stava cercando, invece, di combattere l'anoressia. Un centimetro in più sui fianchi: questo è stato il motivo del rifiuto. Il suo corpo così come era non andava bene. E, invece, era magrissima. Ora la modella ha deciso di sfogarsi e ha pubblicato su Instagram 4 foto, 2 che la ritraggono subito dopo il licenziamento con il viso teso e sofferente, e 2 che la vedono sorridente dopo aver superato l'anoressia.

"Quando sono stata licenziata - ha scritto Bridget nel post - non avevo il ciclo da mesi e per reggere i ritmi lavorativi dovevo dormire più di 12 ore". La modella ha raccontato il calvario che ha vissuto per 14 anni nel mondo della moda. Ha parlato di quanto mangiasse poco perché doveva rientrare in certi parametri, altrimenti veniva fatta fuori. Le regole della passerella era ferree e dure e andavano a intromettersi anche nella sua vita privata.

In un'intervista, Bridget ha inoltre dichiarato: "Mi sono sentita umiliata. Alcuni clienti ritenevano che il mio corpo non andasse più bene". L'episodio del licenziamento è stato, però, per lei provvidenziale. Da quel momento ha capito che "la cosa più importante è stare bene". È così che ha intrapreso il suo cammino di guarigione: "Ora non ho più paura del cibo, non ho più paura di ingrassare. Prima di tutto voglio stare bene. La salute è la cosa più importante per me".