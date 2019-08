Arrivano in ritardo e perdono la nave: l'equipaggio saluta così

Sta facendo il giro del web nelle ultime ore un video postato da "Cruceros Puerto Rico" che mostra due passeggeri giunti in ritardo all'appuntamento e la nave da crociera che parte lasciandoli sul molo.

Il porto è quello di San Juan, Puerto Rico, nella sezione nord-orientale dei Caraibi. La coppia era scesa dalla Freedom of the Seas della Royal Caribbean per visitare St. Maarten.

Ma evidentemente i due turisti devono aver abbondantemente tardato. Così, una volta giunta sul molo, non hanno potuto fare altro che guardare la nave allontanarsi lentamente per raggiungere la tappa successiva della crociera, St. Kitts.

Un passeggero di un'altra nave attraccata nello stesso porto ha ripreso tutta la scena. Ha inquadrato i turisti ritardatari abbandonati sul molo e la nave. Ma nelle riprese un dettaglio attira la sua attenzione, tanto da dedicargli una bella zoomata...

A bordo della nave si vede un membro dell'equipaggio che saluta con una mano gigante di gommapiuma su cui si legge "Bye" (Arrivederci)!

Ironia nei confronti dei passeggeri ritardatari lasciati sul molo? A guardare la scena si potrebbe dire di si...

Royal Caribbean, però, si è affrettata a precisare che il membro dell'equipaggio stava solo salutando un collega della nave di fronte. Se così fosse, bisogna ammettere che il tempismo è stato "straordinario"!