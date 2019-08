A Bibione i residenti dicono no alla spiaggia per cani

A Bibione, sul litorale veneto, alcuni cittadini hanno lanciato una petizione per esprimere il loro dissenso nei confronti del progetto di dedicare ai cani una porzione della spiaggia del luogo.

La petizione ha già raccolto 224 firme ed è stata protocollata in comune a San Michele al Tagliamento. In realtà, nel 2007 Bibione fu tra le prime località marine a dedicare agli amici a quattro zampe la “Spiaggia di Pluto”, riservata esclusivamente ai cani e ai loro padroni.

Oggi, però, a quanto pare le cose sono cambiate: non appena sono arrivati i tecnici per fare i primi rilievi in vista della costruzione della spiaggia per cani sono scattate le proteste dei residenti, ai quali si sono uniti anche i proprietari delle seconde case che a Bibione trascorrono solo l’estate.

“Non abbiamo nulla contro i cani – hanno detto i firmatari della petizione, come riporta il Corriere – ma siamo convinti che questo pezzo del litorale non sia adatto a ospitarli. Questa zona è storicamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, dalla commistione con una spiaggia riservata ai cani potrebbero sorgere non pochi problemi”.

Il sindaco Pasqualino Codognotto si è detto aperto a ogni possibilità: “Ben venga la raccolta firme – ha detto – perché ci permette di aprire un dibattito sulla questione”.