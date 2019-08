Ponte Morandi: i cani da soccorso riceveranno un riconoscimento speciale

Il 14 agosto ‎2018‎ crollava il viadotto Polcevera di Genova (noto anche come ponte Morandi o ponte delle Condotte). L'intervento dei soccorritori è stato immediato e un aiuto insostituibile nelle prime ore dopo il crollo è arrivato dagli infaticabili colleghi a 4 zampe.

I cani da soccorso delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco hanno lavorato tra le macerie per lunghe ore, in cerca di sopravvissuti o di cadaveri. Capaci di fiutare il minimo odore, di infilarsi in anfratti troppo stretti per l'uomo per seguire una traccia e di abbaiare per segnalare agli uomini dove scavare.

Gli eroi che hanno lavorato accanto all'uomo in una delle tragedie più gravi accadute nel nostro Paese negli ultimi anni sono tanti. Tra questi i cani del Nucleo Cinofilo Regionale Liguria dei Vigili del Fuoco: Apple (border collie di 2 anni), Kaos, Kappa, Keynine, King (tutti e 4 border collie di 3 anni), Maggie (border collie di 6 anni), Luna (golden retriever di 11 anni), Wendy (pastore belga di 6 anni) e Zoe (golden retriever di 3 anni e mezzo).

Zoe era alla sua prima esperienza sul campo. Il suo conduttore, Rocco Tufarelli, ha raccontato che è stata brevissima. Si è anche ferita durante le operazioni, ma è tornata subito all'opera dopo la medicazione.

Per tutti questi eroi a 4 zampe che lavorano silenziosamente e infaticabilmente, occorre un riconoscimento. Ad assegnarlo quest'anno saranno gli organizzatori del premio "Angeli del soccorso". I cani impiegati nelle operazioni di soccorso tra le macerie del Ponte Morandi riceveranno infatti il meritatissimo Premio "Fedeltà del cane". L'assegnazione si terrà il prossimo 16 agosto a Camogli in occasione della 58/a edizione della rassegna.

(Credits photo: Facebook)