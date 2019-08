Segue un consiglio di Gwyneth Paltrow: ricoverata per ustioni ai genitali

Una delle ultime mode delle dive di Hollywood, di cui è promotrice anche l'attrice Gwyneth Paltrow, è la sauna vaginale: un trattamento a base di vapore e di erbe che, a detta dei promotori, garantirebbe grandi benefici. Dalla purificazione delle parti intime alla stimolazione della produzione di ormoni, dall'aumento del desiderio sessuale al ringiovanimento dei tessuti vaginali e alla regolarizzazione del ciclo mestruale.

La promessa dei benefici (che tra l'altro sono tutti da dimostrare), sostenuti anche dalla celebre diva, deve aver convinto una donna canadese di 62 anni affetta da un prolasso genitale (per cui si sarebbe dovuta operare di lì a poco).

La signora si era rivolta ad un esperto di medicina tradizionale cinese per ridurre i dolori. Il sedicente esperto, però, ha sottoposto la donna non solo al trattamento con il vapore, ma anche ad un bagno di acqua bollente. Il risultato? La donna è finita in ospedale con ustioni di secondo grado al collo dell’utero e sulle pareti vaginali.

Il caso ha attirato l'attenzione della comunità medica, preoccupata per la diffusione di questa nuova pericolosa tecnica che, nel migliore dei casi, può causare squilibri all'equilibrio della flora vaginale e dei livelli di Ph.

I ginecologi che hanno seguito il caso della donna canadese hanno pubblicato un articolo sul “Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada” per far luce sulla questione.

(Credits photo: Instagram/gwynethpaltrow)