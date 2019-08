Novità WhatsApp: arriva la funzione Boomerang (come su Instagram)

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo e i suoi sviluppatori sono costantemente all'opera per non perdere terreno nei confronti dei concorrenti come Telegram e mantenere alto l'interesse dei propri utenti. Per questo le novità sono sempre dietro l'angolo...

Le ultime indiscrezioni riportate da WABetaInfo riguardano una nuova funzione che sicuramente sarà molto apprezzata dagli utilizzatori più giovani dell'app. Si tratta della funzione Boomerang, che imita quella già in uso su Instagram.

La funzione Boomerang permette agli utenti di registrare brevi filmati (di non più di 7 secondi) apportando un simpatico effetto video: come suggerisce il nome, infatti, la clip viene riprodotta avanti e indietro all’infinito ad una velocità decisamente divertente. Per attivarla basterà scegliere l'opzione nel pannello "tipo video".

Ma per utilizzarla dovremo attendere ancora un po', perché l'app è ancora in fase di sviluppo e non è stata ancora comunicata una data ufficiale di lancio: probabilmente verrà rilasciata prima la versione per iOS e, in un secondo momento, quella per Android.