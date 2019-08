Belen e De Martino di nuovo genitori a inizio 2020?

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme si vocifera di una possibile gravidanza della showgirl: la coppia, in realtà, non ha mai fatto mistero di desiderare di allargare la loro famiglia e di dare al piccolo Santiago un fratellino o una sorellina. Tuttavia, finora non hanno mai confermato la presunta dolce attesa.

Oggi un nuovo rumor sostiene che Belen sia davvero incinta e che il bimbo dovrebbe nascere a inizio 2020: l’indiscrezione riportata dal settimanale Di Più racconta di una telefonata che Stefano De Martino avrebbe fatto ad alcuni amici, ai quali avrebbe comunicato che nei primi mesi del nuovo anno il piccolo Santiago avrà un fratellino o una sorellina. Il ballerino, insomma, si sarebbe fatto sfuggire la notizia con alcuni amici che, a loro volta, l’avrebbero poi diffusa.

Nel frattempo, altri giornali di gossip sostengono che il pancino di Belen sia già visibile, ma non sembrerebbe a giudicare dalle foto che lei stessa pubblica su Instagram: in questi giorni la showgirl è in vacanza con la famiglia a Ibiza e per il momento sembra volersi godere solo questi giorni di relax con il suo amore ritrovato. Sulla presunta gravidanza, dunque, al momento non ci sono conferme.