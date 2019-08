Gli regalano una BMW ma voleva una Jaguar: affonda l’auto nuova nel fiume

Nello stato di Haryana, nel nord dell’India, un ragazzo di nome Akash, proveniente da una famiglia molto ricca, ha ricevuto un regalo molto costoso da parte dei suoi genitori in occasione del suo compleanno: il giovane, infatti, si è visto recapitare una bellissima BMW M3 bianca nuova di zecca.

Peccato, però, che questo non fosse il modello desiderato: Akash avrebbe voluto una Jaguar e ricevere al suo posto una “semplice” BMW lo ha fatto letteralmente infuriare, al punto che ha portato la macchina sulla riva del fiume e, tolto il freno a mano, ha lasciato che si inabissasse tra i flutti.

Come riporta il Daily Mail, un video che avrebbe girato lo stesso Akash per poi pubblicarlo online mostra l’automobile mentre si allontana trasportata dalla corrente: alla fine fortunatamente il veicolo è stato bloccato da alcune piante alte presenti lungo l’argine del fiume. Il video in questione è diventato ben presto virale e ha scatenato le critiche del popolo del web che ha subito etichettato il giovane come viziato e ingrato, considerando anche che la BMW M3 costa circa 3,5 milioni di rupie, pari a circa 45mila euro.

Subito dopo il folle gesto commesso, secondo quanto riportato dai media locali, come atto di protesta nei confronti dei suoi genitori, Akash deve essersi reso conto della gravità di quanto aveva fatto: alla fine, infatti, il giovane si è buttato in acqua e ha cercato di recuperare la macchina insieme ad altre persone giunte sul posto per aiutarlo.