175 milioni di hamburger da una sola mucca: lo studio di una startup

Per produrre 175 milioni di hamburger bisognerebbe macellare 440mila mucche. O almeno è stato così fino ad oggi. Una start-up olandese, però, sta studiando il modo per produrre lo stesso quantitativo di "tortine di carne macinata"... utilizzando le cellule di un solo bovino!

L'idea è del Mosa Meat, una società di tecnologia alimentare composta da un gruppo di ricercatori dell'Università di Maastricht e guidata dal professor Mark Post. Il gruppo, già qualche anno fa, ha presentato al pubblico il primo hamburger realizzato in laboratorio da coltura cellulare.

Quel primo prototipo di hamburger era costato alla start-up quasi 300mila euro. Ma con gli anni le cose sono migliorate, visto che la cifra è scesa a circa 20 euro al chilo.

Il Mosa Meat ha raccolto fondi per 7,5 milioni di euro e potrebbe essere pronto a lanciare sul mercato i suoi hamburger già nel 2021. Tuttavia, fa sapere la direttrice operativa, non si può comunicare una data certa perché prima dell'immissione in commercio devono essere chiariti molti punti: dalle regolamentazioni alle questioni etiche e sociali, inoltre non è detto che il pubblico accetti questo nuovo tipo di alimento.