Ikea progetta case adatte ai malati di Alzheimer in Svezia

L'età media in Svezia sta crescendo, così Ikea ha deciso di avviare un importante progetto per la realizzazione di abitazioni dedicate ai malati di Alzheimer. A riportare la notizia è stata la CNN.

Grazie alla collaborazione del colosso dei mobili svedese con l'azienda di costruzioni Skanska sono già stati realizzati 6 prototipi di abitazioni collocate nella periferia di Stoccolma.

Ogni dettaglio di queste abitazioni è pensato per semplificare la vita di chi soffre di perdita della memoria dovuta ad Alzheimer o demenza senile. Ad esempio, sono rigorosamente esclusi dettagli che potrebbero confondere i pazienti (come specchi e pavimentazioni scure), e non sono incluse strumentazioni e interruttori digitali, che potrebbero rendere più difficile la gestione.

All'esterno delle case, inoltre, sono stati progettati dei giardini terapeutici per favorire la socializzazione.

Il progetto, il cui nome si ispira alla sovrana (SilviaBo) è piaciuto molto alla regina Silvia di Svezia, la cui madre è stata malata di Alzheimer.

(Credits photo: Skanska)