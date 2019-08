Gigi e Bella Hadid derubate a Mykonos: “Non torneremo mai più”

Su Instagram la modella Gigi Hadid ha raccontato di aver vissuto una brutta avventura insieme a sua sorella Bella durante la vacanza trascorsa insieme nell’isola greca di Mykonos. Sul suo profilo Instagram la modella ha condiviso alcuni scatti del suo viaggio ma ha sconsigliato ai suoi follower di recarsi sull’isola greca: “Noi non ci torneremo più”, ha detto, consigliando a tutti di spendere soldi altrove piuttosto che a Mykonos.

Visualizza questo post su Instagram Us. Mykonos 2019. Un post condiviso da Gi’sposables (@gisposable) in data: 8 Ago 2019 alle ore 7:05 PDT

La modella non ha fornito ulteriori dettagli circa il furto. A parlarne a TMZ è stato il padre, Mohamed Hadid, il quale ha raccontato che le sue due figlie sono state addirittura “traumatizzate” da questa esperienza: secondo il suo racconto, Gigi e Bella si erano recate sull’isola greca per festeggiare il compleanno di Alana, la sorella maggiore; al momento del furto, in realtà, non erano presenti perché erano uscite con le guardie del corpo a seguito. I ladri avrebbero portato via oggetti di valore, sia economico che affettivo.