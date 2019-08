Alain Delon, dopo l'ictus la figlia scrive: «Papà è un combattente»

Alain Delon, colpito nei giorni scorsi da una lieve emorragia cerebrale, si sta riprendendo. Dopo un ricovero di tre settimane in terapia intensiva alla clinica La Pitiè Salpètrière di Parigi, l'attore 83enne è attualmente convalescente in Svizzera.

Il primo a parlare ufficialmente delle condizioni dell'attore, era stato il figlio Anthony che, attraverso la sua pagina Instagram, aveva rassicurato i fan e ringraziato tutti per il grande sostegno e l'affetto dimostrato per suo padre.

Poi ha rotto il silenzio anche sua figlia Anoucka, che ha condiviso su Instagram una foto in bianco e nero di suo padre, dichiarando che fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando e che è "un guerriero".

«Giusto per chiarire. In effetti mio ​​padre ha avuto un ictus. È stato molto fortunato perché tutto è andato bene. Nessuna meraviglia, è un combattente. Continua ad essere circondato da chi si prende cura di lui e si sta riprendendo. Vuole ringraziare il suo pubblico e i suoi amici per il supporto e per i molti messaggi d'amore. È la vostra forza che lo fa andare avanti. Ciò che conta non è la caduta, ciò che conta è rialzarsi, con i suoi tempi, ma rialzarsi... Sta già pensando ai suoi progetti futuri».

Anoucka conclude il suo post invitando tutti a rispettare la delicatezza di questo momento e a non speculare su queste notizie.

(Credits photo: Instagram/anouchkadelon)