Getta una bottiglia di plastica in mare e posta il video sui social: denunciato

A Punta Licosa, in provincia di Salerno, un giovane ha gettato in mare un flacone di plastica: ha realizzato persino un video della sua bravata e poi l’ha postato sui social, decisione che gli è costata cara, dato che è stato identificato e denunciato.

La vicenda è ancora più grave se si pensa che l’autore dell’ignobile gesto nel video stava persino sbeffeggiando la campagna denominata “PlasticFree”, un’iniziativa che invita tutti a ridurre il consumo della plastica usa e getta.

Sul fatto è intervenuto persino il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “La persona che ha voluto esprimere sui social il suo modo di non tutelare i mari, prendendo in giro la campagna PlasticFree per la riduzione della plastica usa e getta, lanciando in mare un flacone in plastica, ridendo e scherzando, è stato denunciato alla procura della Repubblica – scrive il Ministro in un post su Facebook - Ringrazio il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per aver segnalato questo atto. Appena ho visto il video mi sono attivato con la Capitaneria di Porto (a cui vanno i miei ringraziamenti) e questa persona è stata denunciata. È un anno - ha sottolineato Costa - che tutti noi siamo impegnati, ognuno per quello che può, per togliere la plastica dai mari e poi c'è addirittura chi si vanta in un video di inquinare? Anche no, grazie”.

Il Ministro ha deciso di pubblicare il video incriminato, oscurando il volto dell’autore del gesto che pare sia, tra l’altro, uno studente di giurisprudenza: “Ho voluto oscurare il volto - ha precisato Costa - per evitare una gogna social. Questa persona deve rispondere delle sue azioni nelle sedi opportune, che non sono i social”.