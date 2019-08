Banca canadese esce dal mercato delle carte di credito azzera i debiti: "Prendetelo come un regalo”

Chase Canada, la banca parte del gruppo JpMorgan Chase, ha deciso di uscire dal mercato delle carte di credito e per farlo... cancellerà il debito degli attuali clienti.

A spiegare cosa sta accadendo è stato il New York Times, che ha ricostruito la vicenda. A quanto pare si tratta di un passaggio in programma da tempo: la banca, infatti, già da due anni non accetta nuove richieste per le carte di credito nel paese. Inoltre nel marzo 2018 ha chiuso i conti esistenti e bloccato le carte, evitando di fatto che i clienti potessero continuare ad utilizzarle per i propri acquisti. La banca ha continuato soltanto ad accettare i pagamenti effettuati dai clienti per colmare il debito contratto.

Con l'ultima comunicazione ufficiale, però, la Chase Bank ha comunicato il completamento dell'uscita dal mercato canadese delle carte di credito e l'azzeramento dei debiti ancora in corso. La portavoce Maria Martinez ha dichiarato: «Chase ha deciso di cancellare il bilancio esistente per completare la sua uscita. Prendetelo come un regalo».

L'azzeramento è già stato avviato per i possessori di Amazon.ca, Rewards Visa e Marriott Rewards. Non si sa ancora quali saranno le modalità di azzeramento e a quanto ammonta il "regalo" annunciato. Ma di sicuro la decisione di Chase Bank renderà felici molti clienti!

(Credits photo: cbc.ca)