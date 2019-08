Flavio Briatore protesta: "Volo per Olbia a 1.580 euro. Vi sembra normale?"

Flavio Briatore è tornato al centro delle polemiche per un post pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram.

L'imprenditore, che in Costa Smeralda è di casa, ha condiviso con i follower il suo disappunto per i prezzi decisamente elevati applicati dalle compagnie aeree (in questo caso easyjet) sui voli per la Sardegna.

Nel suo post Briatore scrive: «easyjet olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino... 1.580 € solo andata... vi sembra normale? 55 mn di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna é vuota!!».

Il messaggio ha scatenato la polemica social. Moltissimi hanno colto l'occasione per lamentarsi dei prezzi proibitivi dei trasporti. Gli stessi sardi lamentano la difficoltà di potersi spostare dalla propria regione, sostenendo che questi costi, di fatto, tagliano fuori una parte di italiani.

Qualche altro più polemico, invece, ha approfittato del post per accusare lo stesso Briatore per i prezzi praticati nei locali di sua proprietà: «Ognuno ha i suoi prezzi. Nel tuo locale a Montecarlo qualche anno fa ho mangiato una pizza 80 euro ...non è normale».

(Credits photo: Instagram/briatoreflavio)