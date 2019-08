Come sarà l’iPhone 11? Ecco le ultime novità

Il nuovo modello di smartphone della Apple sarà l’iPhone 11: in realtà, non è affatto detto che sarà questo il nome del nuovo gioiellino tecnologico. Potrebbero infatti essere molte le novità che riguarderanno il prodotto. Un tweet misterioso pubblicato da CoinX lo conferma: “‘Pro’ per iPhone? Gli schemi dei nomi sono sempre più pazzi negli ultimi anni”.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) 10 agosto 2019

Il nuovo modello potrebbe dunque chiamarsi “iPhone 11 Pro”: l’identità dell’utente che ha diffuso questa ipotesi è ignota ma si pensa che sia qualcuno di molto vicino all’azienda di Cupertino visto che in passato ha diffuso alcune anticipazioni che poi si sono rivelate vere: ad esempio, nel 2018 ha svelato in anteprima la notizia della rimozione dei jack audio dagli iPad Pro 2018, in seguito ha reso noti i nomi di iPhone XS, XS Max e XR una settimana prima rispetto all’uscita ufficiale dei prodotti.

Quello che scrive CoinX, dunque, potrebbe essere vero ma c’è un’ulteriore conferma, proveniente da MacRumors: il sito ha rivelato di aver ricevuto un messaggio anonimo secondo il quale il tanto atteso modello dotato di fotocamera posteriore quadrata a tre lenti dovrebbe essere proprio l’iPhone 11 Pro. La Apple non ha ancora rilasciato notizie ufficiali ma, stando a questi rumors, il modello Max potrebbe essere sostituito da un dispositivo di fascia alta, il modello “Pro” per l’appunto.