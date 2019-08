Coppia di pinguini gay adotta un uovo abbandonato dalla madre

Allo zoo di Berlino sono ospitati due pinguini di nome Skipper e Ping: si tratta di due esemplari maschi omosessuali che vivono nello stesso recinto e sono i protagonisti di una storia incredibile riportata da diversi siti internazionali.

Come riporta, ad esempio, la BBC, questa coppia di pinguini gay ha adottato un uovo abbandonato dalla mamma: secondo quanto raccontato dai responsabili dello zoo, i due pinguini si sono presi cura dell’uovo con amore, covandolo a turno e “comportandosi come genitori modello”.

In realtà, come riferisce il portavoce dello zoo, Maximilian Jaeger, Skipper e Ping purtroppo potrebbero rimanere molto delusi: l’uovo in questione, infatti, è stato abbandonato dall’unica femmina presente nella struttura e potrebbe non essere stato fertilizzato. In teoria, il pulcino dovrebbe nascere a settembre, ma se così non fosse, la coppia potrebbe aver covato l’uovo inutilmente. Se, invece, il piccolo dovesse venire alla luce, Skipper e Ping allora diventerebbero la prima coppia gay animale di uno zoo ad adottare un figlio.

La cosa veramente sorprendente in tutto ciò è che i due pinguini, pur essendo maschi, sanno esattamente cosa fare con l’uovo: il custode gliel’ha semplicemente messo vicino e loro hanno iniziato spontaneamente a covarlo a turno, sotto le piume del ventre. In realtà, Skipper e Ping non sono gli unici pinguini gay famosi: nello zoo di Toronto c’è la coppia formata da Buddy e Pedro, due esemplari sudafricani, mentre lo zoo di New York da oltre 30 anni ospita la coppia di pinguini antartici Roy e Silo.