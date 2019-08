Capra abbandonata in una parco a Milano

Quest’anno i cani non sono gli unici a essere abbandonati: a Milano qualcuno si è sbarazzato di una povera capretta, ritrovata legata a un palo, tra l’altro sotto a un cartello che pubblicizzava una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali.

L’animale si trovava nell’area cani del parchetto di quartiere di viale Sarca, più o meno all’incrocio con via Adamo Smith, di fronte alla Collina dei Ciliegi della Bicocca. Fortunatamente chi ha commesso il crudele gesto di abbandonare la capra ha avuto almeno il buon cuore di lasciarle una ciotola con dell’acqua che, però, era ormai finita quando l'animale è stato soccorso.

Come riporta il Corriere, sul posto sono intervenute tre pattuglie dei Vigili Urbani per portare via l’animale, sotto lo sguardo dei residenti che scattavano foto con il cellulare.