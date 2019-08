Belen Rodriguez: “Se sono incinta? Work in progress”

Dopo giorni di rumors, finalmente Belen Rodriguez rompe il silenzio e parla dell’ipotetica gravidanza: “Se sono incinta? Work in progress, lavori in corso”. Questa è stata la sua risposta sull’argomento durante l’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi. Con questa frase, Belen conferma quello che lei e Stefano dicono da tempo: il desiderio di allargare la famiglia c’è e ci stanno lavorando, ma al momento è ancora presto.

Dopo la separazione, Belen e Stefano sono tornati insieme e sono più innamorati che mai: è probabile che prima di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, vogliano godersi un po’ di tempo insieme, ora che si sono ritrovati. “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare”, ha spiegato Stefano, intervistato insieme alla sua compagna. “Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni – ha continuato lei – quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”.

Belen e Stefano, insomma, sembrano aver davvero imparato dai loro errori: “Quando si litiga, ognuno spegne l’altro – ha detto lei – quando uno inizia, l’altro media. Abbiamo imparato qualcosa negli anni, ci siamo fatti vecchi pure noi – ha concluso ridendo – siamo diventati saggi”. La showgirl argentina ha poi spiegato che del suo Stefano ama il modo in cui si gode la vita, mentre il suo unico difetto è che ha poca pazienza, ma con gli altri, non con lei. Di lei, invece, De Martino ha detto: “Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo è perché di pregi Belen ne ha tanti, uno su tutti: è in grado di farti cambiare umore in poco tempo... il difetto? – ha aggiunto – non si applica abbastanza, sai quando a scuola ti dicono ‘la bambina è capace ma non si impegna’? Lei è fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Sono io lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido”.

Belen e Stefano a breve saranno una coppia anche a livello professionale: il 24 agosto, infatti, condurranno insieme la Notte della Taranta, mentre il 3 settembre il Festival di Castrocaro. “In tv ci presenteremo come siamo nella realtà – ha detto Stefano in proposito – senza recitare. Vogliamo portare energia positiva”.