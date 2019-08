La madre le sequestra lo smartphone: 15enne twitta dal frigo e la storia diventa virale

In questi giorni su Twitter una ragazzina di 15 anni è diventata famosa al punto che qualcuno ha anche lanciato un hashtag per sostenerla nella sua “battaglia tecnologica” con sua madre. Ma andiamo con ordine: l’adolescente in questione si chiama Dorothy ed è una grande fan di Ariana Grande. Per questo motivo, trascorre molto tempo sui social per seguire le vicende della sua beniamina e per comunicare con gli altri fan.

Qualche giorno fa, però, la madre si è resa conto che sua figlia passava davvero troppo tempo online e così ha deciso di sequestrarle il telefono. Poche ore dopo Dorothy ha scritto un tweet d’addio ai suoi follower che, prima di diventare famosa, erano in totale 500. Per scriverlo ha dovuto utilizzare il Nintendo DS: “Vi lascio per sempre. Mia madre ha preso il mio telefono. Mi mancherete – ha scritto – sto piangendo. Addio”.

im leaving forever. my mom took my phone. ill miss u all sm. im crying. goodbye. #ACNL pic.twitter.com/yqDNQylGIR — dorothy (@thankunext327) 5 agosto 2019

La madre, però, l’ha scoperta e ha twittato anche lei dal profilo della figlia per avvisare i follower che l’account sarebbe stato chiuso: “Ho visto che Dorothy ha usato Twitter dal Nintendo – ha scritto – questo profilo sarà chiuso a partire da ora”.

I seen that Dorothy has been using twitter on her Nintendo. This account will be shut down now. pic.twitter.com/L4JqNYhUHe — dorothy (@thankunext327) 5 agosto 2019

Ma la battaglia era appena iniziata. Poche ore dopo, infatti, la 15enne ha trovato un altro modo per tornare online: “Ciao, mia madre mi ha sequestrato sia il telefono che il Nintendo DS – ha twittato – quindi non ho scelta se non usare la Wii. Grazie a tutti del supporto”. Nel frattempo, i suoi tweet stavano diventando virali e il numero dei follower stava iniziando ad aumentare.

“Ehi ragazzi – ha twittato di nuovo poche ore dopo, sempre dalla Wii – mia madre è al lavoro quindi sto cercando il cellulare. Auguratemi buona fortuna”. A questo punto i sostenitori sono diventati migliaia e qualcuno ha persino lanciato un ironico hashtag, #FreeDorothy. Qualcun altro ormai la considera un’eroina, un simbolo della ribellione contro la madre, ritenuta da molti troppo severa. Persino Twitter è intervenuto, rilanciando l'hashtag e definendo la giovane “un’icona”.

hey guys omg. my mom is at work so i'm looking for my phone. wish me luck. lov u #Mii #MiiMaker #WiiU pic.twitter.com/BaaAWUUjoV — dorothy (@thankunext327) 6 agosto 2019

Oltre che severa, però, la madre è furba almeno tanto quanto la figlia: ha scoperto i messaggi postati dalla Wii e dal Nintendo DS che la giovane aveva ritrovato e così stavolta ha sequestrato tutti i dispositivi elettronici, comprese le consolle. La battaglia sembrava ormai finita, ma Dorothy non si è data per vinta neanche stavolta e ha trovato la soluzione per tornare in contatto con i suoi follower, ormai diventati migliaia: “Non so se questo coso twitterà – ha scritto – sto parlando con il mio frigo, accidenti, perché mia madre mi ha di nuovo sequestrato tutti i dispositivi”. Ebbene sì, la 15enne è riuscita a twittare dal frigorifero: si tratta, ovviamente, di uno “smart refrigerator”, un frigo “intelligente” di ultima generazione che consente, tra le varie funzionalità, anche di connettersi a internet.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again. — dorothy (@thankunext327) 8 agosto 2019

Inutile dirlo, con questa trovata Dorothy è diventata davvero l’idolo dei social: il suo tweet è diventato virale, i follower sono arrivati a 30mila e persino l’azienda produttrice del frigo ha postato un tweet di sostegno alla giovane, utilizzando l’hashtag #FreeDorothy. A questo punto forse la mamma si arrenderà: l’unica alternativa per fermare la figlia sarebbe spegnere il frigorifero, cosa alquanto improbabile. Al momento, comunque, la 15enne non ha ancora avuto indietro il suo smartphone: “Non so come io abbia fatto a ottenere così tanto supporto – ha scritto qualche ora fa – grazie a tutti i miei follower e a Twitter. Tutto questo è folle, sarei persa senza di voi e mi sarei già arresa. Sto cercando di riavere indietro le mie cose il prima possibile così da potervi ringraziare in modo più appropriato”.

I don't know how I got this much support thank you so much to my supporters and @twitter this is crazy I would be lost without you and given up. I'm trying to get my things back fast so I can thank you properly! — dorothy (@thankunext327) 13 agosto 2019

Cosa accadrà? Non resta che attendere ulteriori “tweet furtivi”, pubblicati con chissà quale mezzo.