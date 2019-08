Emiliano Sala, il test sul corpo rivela: intossicato da monossido di carbonio

Sulla morte del calciatore argentino Emiliano Sala aleggia ancora il mistero: i risultati del test tossicologico eseguito sul corpo rivelati dal Guardian aggiungono un nuovo tassello alla tragedia che si è consumata lo scorso 21 gennaio sulla Manica.

L’esito dell’esame, infatti, ha rivelato che il calciatore è stato intossicato da livelli dannosi di monossido di carbonio mentre era a bordo dell’aereo. Il giornale britannico ha reso noto il report fornito dall’Aaib, ossia l’Air Accidents Investigation Branch che ha eseguito il test: “I test tossicologici sul sangue del passeggero hanno mostrato un livello di saturazione della carbossiemoglobina (COHb) del 58% - si legge nel dossier - Il COHb è il prodotto combinato del monossido di carbonio (CO) con l’emoglobina, la molecola proteica che trasporta l’ossigeno contenuta nei globuli rossi. Un livello di COHb del 50% o superiore in un individuo altrimenti sano è generalmente considerato potenzialmente fatale. In questo tipo di aeromobile, la cabina di pilotaggio non è separata dalla cabina ed è probabile che anche il pilota sia stato influenzato in una certa misura dall’esposizione alle emissioni di CO”.

Questi nuovi elementi gettano una nuova luce sul terribile incidente sul quale le indagini continuano; Emiliano Sala era appena stato acquistato dal Cardiff City per 15 milioni di sterline e con quell’aereo stava volando proprio in direzione della città inglese per iniziare a giocare in Premier League. Insieme a lui, ha perso la vita anche il pilota David Ibbotson, il cui corpo non è stato ancora ritrovato.