Viene fermato ubriaco dalla polizia, chiama il padre ma è più ubriaco di lui

A Ferragosto, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e per prevenire dunque gli incidenti, la Polizia ha effettuato dei controlli in tutto il paese. Gli agenti della Polizia Stradale di Verona, sulla Provinciale 11, hanno fermato un 36enne che è risultato positivo all’alcool test. A quel punto, l’uomo ha deciso di chiamare i suoi genitori per evitare che la sua automobile fosse portata via e per poter tornare a casa.

I genitori sono giunti sul posto dopo pochi minuti ma qualcosa è andato storto: anche il padre del 36enne, infatti, era in evidente stato di ebbrezza e, nonostante suo figlio fosse stato appena fermato dalla Polizia, si è messo lo stesso alla guida sotto gli effetti dell’alcool. Gli agenti hanno provveduto a effettuare l’alcool test anche sul 63enne che è risultato positivo: il valore era addirittura quasi il doppio rispetto al limite consentito. Sia al padre che al figlio è stata dunque ritirata la patente: i due sono poi tornati a casa grazie alla madre, che per fortuna era sobria.

Il dirigente della Polizia Stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti, ha spiegato che molte persone pensano di essere in grado di guidare anche dopo aver bevuto, sottovalutando i rischi di un comportamento simile: “Troppi sono convinti che qualche bicchiere non incida sulle loro capacità – ha spiegato l’agente, come riporta Adnkronos - e lo dimostra il fatto che pur sapendo di essere atteso dalla Polizia Stradale, il 63enne denunciato, si è presentato alla guida con un tasso alcolemico di quasi 1, quando il limite massimo è pari a 0,5”.