La foto delle sorelle Ferragni scatena gli haters: Chiara risponde così

Chiara Ferragni è in vacanza in barca ad Ibiza: con lei ci sono le inseparabili sorelle minori, Valentina e Francesca. Quale occasione migliore per scattare una foto?

Le tre sorelle Ferragni, belle, sorridenti e abbronzate, si mettono in posa e lo scatto in costume viene postato su Instagram dalla nota influencer che, in didascalia, scrive orgogliosa "Sorellanza".

Visualizza questo post su Instagram Sisterhood @fraferragni @valentinaferragni #FerragniSisters Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 18 Ago 2019 alle ore 2:34 PDT

Tanto è bastato per scatenare i soliti leoni da tastiera, i cui commenti poco gradevoli non si sono fatti attendere. Anche questa volta, come già accaduto in passato, i commenti più "cattivi" si sono concentrati su Valentina e Francesca, "accusate" di essere grasse e poco avvenenti. "Chiara è la migliore avendo avuto anche un bimbo, le altre due sorelle sono tozze e cicce", scrive un utente.

Le due sorelle hanno evitato di replicare, ma in loro difesa è intervenuta Chiara, ormai avvezza a questo tipo di commenti, che sembra aver deciso di adottare una linea più dura rispetto al passato. L'influencer infatti scrive senza mezzi termini: “Insultare le mie sorelle è peggio che insultare me quindi evita proprio di passare dal mio profilo”.

