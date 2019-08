Paul Walker: la figlia pubblica uno scatto inedito su instagram

Meadow, la figlia 20enne di Paul Walker e Rebecca Soteros, sabato scorso ha condiviso su Instagram un dolce ricordo di suo padre. Una foto che ritrae la star di Fast And Furious mentre nuota nell'oceano e si ritrova faccia a faccia con un maiale.

Paul nella foto sorride divertito e spensierato. Meadow accompagna la pubblicazione dello scatto con una nostalgica didascalia in cui scrive: "Pensando a te".

Visualizza questo post su Instagram thinking of you xx Un post condiviso da Meadow Walker (@meadowwalker) in data: 17 Ago 2019 alle ore 9:59 PDT

Paul Walker è morto in un tragico incidente nel novembre 2013, all'età di 40 anni, mentre era a bordo di una Porsche Carrera Gt guidata dall'amico Roger Rhodas. Stavano tornando da un evento benefico, quando la vettura, fuori controllo, si è schiantata contro due alberi ed un lampione. Meadow, che viveva con suo padre dal 2011, rimase orfana a 15 anni.

La ragazza nel 2017 ha citato in giudizio la casa automobilistica, vincendo la causa. Se l'auto non fosse stata difettosa, quella maledetta notte suo padre avrebbe potuto salvarsi. Nello stesso anno, in occasione del compleanno di suo padre, Meadow ha inaugurato una fondazione benefica che porta il nome del padre per aiutare i bisognosi.

L'attore è comparso in due film postumi. Dopo la sua tragica ed improvvisa scomparsa, i cineasti hanno voluto salutare il personaggio di Brian O'Conner con l'uscita del settimo capitolo di Fast And Furious, utilizzando riprese originali precedenti e nuove tecnologie.

(Credits photo: Instagram/meadowwalker)