Michelle Hunziker fa infuriare i fan in montagna

Se tanti personaggi del mondo dello spettacolo in questo periodo inondano i social con le foto delle loro vacanze al mare o in barca, Michelle Hunziker va controcorrente e pubblica, invece, degli scatti della sua vacanza in montagna insieme a suo marito, Tomaso Trussardi, le loro due figlie, Celeste e Sole, e alcuni amici, tra i quali anche l’attrice Serena Autieri e suo marito Enrico.

Le due coppie si sono cimentate con un’arrampicata su una parete rocciosa a San Cassiano, in Alta Badia: Michelle ha raccontato la sua avventura, spiegando di aver avuto anche qualche timore all’inizio, ma di essere riuscita ad arrivare in cima, anche se con un po’ di fatica.

Con un lungo post sui social accompagnato da foto e video, la conduttrice ha raccontato la sua esperienza: “Vieni a fare una “ferrata”? ferr...chè???? – si legge nel post - In un batter d’occhio ero davanti a questa parete di roccia ripidissima.... con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla... ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti... e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici! Mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando...mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e... improvvisamente la paura è svanita nel nulla...esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata... e le meravigliose stelle alpine!!! – continua il messaggio - Cercate adrenalina allo stato puro??? Eccola qui... provateci... (sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) È un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura! Il massimo è farla con amici super!! Con me c’erano Serena Autieri e suo marito Enrico , il mitico Pio, il quale mi ha aiutato tantissimo con la sua calma... sua moglie e sua sorella!!! Superteam!!!”.

Sono tanti i fan di Michelle che le hanno fatto i complimenti per questa sua impresa, tuttavia sono anche tanti i follower ai quali non è sfuggito un piccolo dettaglio: nel suo messaggio, la conduttrice loda la bellezza delle stelle alpine, fiori che crescono in alta montagna e che ha potuto ammirare durante la sua gita. Come mostra una delle foto pubblicate, però, Michelle ha colto uno di questi fiori e se l’è appuntato sul giubbotto: questo gesto non è passato inosservato e, anzi, ha fatto infuriare molti follower.

Come molti hanno ricordato nei commenti al post, infatti, la stella alpina è un fiore protetto e non deve essere toccato: “Non doveva coglierla, è vietato, meriterebbe una multa”, questo è il tenore dei tanti commenti nei quali i follower hanno bacchettato la showgirl per il suo gesto. Al momento, però, lei non ha ancora replicato sull’argomento.