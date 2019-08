Lilli e il Vagabondo: Disney svela le foto dei protagonisti del remake

Solo poche settimane fa Disney, tra non poche polemiche, ha annunciato i nomi degli attori che interpreteranno i protagonisti de La Sirenetta. Ora arriva anche una nuova notizia che riguarda un altro dei classici Disney più amati: "Lilli e il Vagabondo".

Infatti, sono stati appena svelati i "volti" degli attori a 4 zampe che interpreteranno i protagonisti dell'amatissima pellicola di animazione del 1955.

Ad interpretare il randagio spavaldo e rubacuori di nome Biagio (doppiato da Justin Theroux) ci sarà il cane Monte. Mentre nei panni della raffinata e paffuta Lilli ci sarà la piccola Cocker Spaniel Rose (doppiata da Tessa Thompson).

Starring in the remake:

- Tessa Thompson as Lady

- Justin Theroux as Tramp

- Sam Elliot as Trusty

- Ashley Jensen as Jock pic.twitter.com/ymfsVQ6ozC