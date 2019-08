Ecco perché Costanza Caracciolo non mostra mai il volto della figlia sui social

Costanza Caracciolo ha deciso di non mostrare il volto di sua figlia Stella online: la piccola, che ha 9 mesi ed è frutto dell’amore dell’ex velina con l’ex calciatore Bobo Vieri, in realtà compare spesso nelle foto condivise sui social, ma il suo viso viene sempre coperto.

Costanza non vuole esporre la sua Stella ai pericoli del web, all’odio gratuito dei leoni da tastiera che non si fanno scrupoli ad attaccare persino un bambino. “Non mi sono data una tempistica – ha risposto sui social a chi le ha chiesto perché il viso della piccola è sempre coperto – ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo”. Come darle torto?

Per il momento, dunque, la figlia di Bobo Vieri non verrà mostrata al popolo del web; i fan di Costanza comprendono la sua scelta e comunque apprezzano i dolcissimi scatti che l’ex velina condivide, come quello che la ritrae in acqua insieme alla piccola, oppure quello in cui passeggia sulla spiaggia tenendo la bimba in braccio.