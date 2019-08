“Non ci resta che piangere” compie 35 anni

Sono passati ben 35 anni dall’uscita nei cinema di “Non ci resta che piangere”, capolavoro del cinema italiano con protagonisti due grandissimi attori, ovvero Roberto Benigni e il compianto Massimo Troisi, scomparso prematuramente 25 anni fa.

In occasione di questo importante anniversario, il prossimo 17 settembre il film verrà proiettato gratuitamente in Piazza del Carmine, a Firenze. A partire dalle 21 di quella stessa sera, prima della pellicola verrà proiettato un documentario speciale dedicato alla realizzazione del film contenente interviste agli autori e ai protagonisti. L’iniziativa è promossa dal Comune di Firenze e realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Bang!.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi, ha spiegato che l’intento di questo evento è proprio quello di celebrare i 35 anni del film e di omaggiare allo stesso tempo il grande Massimo Troisi. “La filosofia che anima questa iniziativa – ha spiegato l’Assessore, come riporta Repubblica – è la valorizzazione della commedia fiorentina e toscana, un grande patrimonio non solo di Firenze, ma dell’Italia intera. Ogni anno celebreremo un grande must della tradizione toscana e fiorentina”.