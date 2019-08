Coccodrillo sparito dalla gabbia del circo: scatta l'allerta in Sardegna

Ieri sera i responsabili di un circo stabilitosi da poco nella frazione di Sos Alinos del comune di Orosei (in provincia di Nuoro) hanno notato che un coccodrillo utilizzato nei loro spettacoli non era più nella sua gabbia.

Immediata è stata la segnalazione alle Forze dell'Ordine, che hanno attivato le ricerche dell'animale. Intanto l'amministrazione locale ha diramato un annuncio ufficiale con cui "si invita la popolazione a prestare particolare attenzione e segnalare ogni ipotetico avvistamento alle forze di polizia".

Non si sa ancora se si sia trattato di un furto o di una fuga. Ma è proprio questa seconda ipotesi a preoccupare di più, dal momento che un coccodrillo in libertà nel territorio comunale della cittadina costiera nel nord della Sardegna, non lontano dalla spiaggia di Cala Liberotto, potrebbe rappresentare un serio pericolo per i numerosi residenti e turisti che affollano le strade e le spiagge in questo periodo.