Ladro fuma troppa marijuana prima del colpo: ritrovato stordito davanti alla casa

A Milano è stato sventato un colpo in un appartamento di un condominio in Via Bertacchi, sui Navigli. Erano le 8:10 di mattina quando il portiere dell’edificio ha notato che la porta della sua guardiola era stata forzata e che all’interno mancavano le chiavi di diversi appartamenti. L’uomo ha subito allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno perlustrato il palazzo per poi fare un’assurda scoperta.

Al secondo piano dell’edificio, infatti, gli agenti hanno trovato un ragazzo sdraiato a terra e stordito: addosso aveva il giubbotto del portiere mentre accanto a lui c’era un trolley pieno di abiti e arnesi da scasso. Si trattava del ladro, un 19enne di origine marocchine ma regolarmente in Italia, che era intenzionato a svaligiare proprio quell’appartamento di fronte al quale si è invece accasciato: arrestato, il giovane ha poi spiegato agli agenti di aver fumato troppa marijuana poco prima del colpo, motivo per il quale si trovava in quello stato di confusione che gli ha impedito di portare a termine il suo piano.

Il giovane è stato accusato di furto aggravato per aver essersi introdotto nel condominio e per aver tentato poi di introdursi in uno degli appartamenti, anche se il colpo è stato sventato grazie alla dose eccessiva di marijuana che aveva assunto poco prima.