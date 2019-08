Ecco perché non devi mai appoggiarti sul letto con i vestiti indossati durante il giorno

Qualche volta capita di tornare a casa dopo una giornata molto intensa e di avere l'incontenibile desiderio di riposare 5 minuti sul letto prima di spogliarsi e prepararsi per la notte.

Ebbene, secondo gli esperti si tratta di un'abitudine davvero pericolosa! Infatti, anche se gli abiti sono stati indossati puliti al mattino, tutte le attività del giorno hanno contribuito a renderli un vero e proprio concentrato di germi e batteri.

La giornata in ufficio, gli spostamenti sui mezzi pubblici, la frequentazione di luoghi affollati come bar o palestre. Ovunque andiamo facciamo incetta di batteri che, secondo gli esperti, possono sopravvivere anche per mesi sui nostri abiti! A onor del vero va detto che anche gli abiti appena acquistati sono spesso contaminati da germi e batteri pericolosi.

Ma non è tutto. Lo sporco non arriva solo dagli ambienti esterni... Anche il nostro corpo ne produce moltissimo ogni giorno. Sebo, unto, sudore (ne produciamo fino ad un litro al giorno), cellule cutanee (circa 500 milioni di cellule al giorno): tutto questo finisce sugli abiti che indossiamo per l'intera giornata.

Non è facile calcolare il rischio preciso di tutto questo sporco per la nostra salute. Sicuramente il numero di persone che si ammala per questo non è molto alto... ma visto che ne siamo consapevoli, vale davvero la pena rischiare?

In fondo il rimedio è semplice: basta togliere gli abiti della giornata appena rientrati in casa e prima di lanciarci sul letto per 5 minuti di pausa!