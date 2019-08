Insegnante porta l’alunna disabile in spalla per farla partecipare alla gita in montagna

Maggie è una ragazzina affetta da paralisi cerebrale: a causa della sua patologia, sin da quando è nata è costretta a spostarsi su una sedia a rotelle. Helma Wardenaar è la sua insegnante, nonché direttrice dei servizi dell’Academy for Global Citizenship di Chicago. Alla fine di quest’anno scolastico, la scuola ha deciso di portare i ragazzi a fare una gita, una giornata di trekking in campeggio in mezzo alla natura.

Tutti gli alunni sono stati entusiasti di fronte a questa nuova avventura, tranne Maggie che, pur desiderando partecipare, sapeva di non poterlo fare a causa della sua patologia. A quel punto è intervenuta Helma: la donna conosce la ragazzina sin dall’infanzia e non poteva accettare di non poterla portare con sé a vivere questa bellissima esperienza in mezzo ai boschi.

Dopo averci pensato a lungo, alla fine Helma ha trovato la soluzione: ispirandosi al babywearing, ha deciso di portare Maggie in spalla così da riuscire a trasportarla ovunque, anche in montagna. Per riuscirci ha utilizzato uno zaino tecnico da trekking che fosse in grado di sostenere il peso della ragazzina. In questo modo l’insegnante ha potuto portare la piccola con sé, consentendole di partecipare alla gita insieme ai suoi compagni. L’incredibile gesto di generosità e amore da parte di Helma nei confronti di Maggie ha colpito tante persone, al punto che in America ne hanno parlato anche i telegiornali.