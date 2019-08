Elton John difende i duchi di Sussex: "Ho pagato io il loro volo!"

Negli ultimi giorni il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono stati travolti dalle polemiche, con l'accusa di essersi concessi un viaggio "troppo lussuoso" e, soprattutto, per aver utilizzato dei voli privati. Una scelta che gli ambientalisti non riescono proprio a perdonare alla coppia, che da sempre si è dichiarata attenta alle questioni ambientali.

In loro difesa è prontamente sceso in campo Sir Elton John, che con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha seccamente smentito entrambe le accuse.

«Sono profondamente turbato dal racconto distorto e malizioso di oggi sulla stampa che riguarda il soggiorno privato del Duca e della Duchessa del Sussex nella mia casa di Nizza la scorsa settimana». Così comincia il post del musicista britannico.

«La madre del principe Harry, la Principessa Diana del Galles, era una delle mie più care amiche. Sento un profondo senso del dovere nel proteggere Harry e la sua famiglia dall'intrusione superflua della stampa, la stessa che ha contribuito alla morte prematura di Diana». Elton John precisa subito la ragione del suo intervento.

«Dopo un anno frenetico di duro lavoro e dedizione ad eventi benefici, David e io volevamo che la giovane famiglia trascorresse una vacanza privata nella sicurezza e nella tranquillità della nostra casa. Per mantenere il necessario livello di protezione, abbiamo fornito loro un volo su un jet privato. Per sostenere l'impegno del Principe Harry per l'ambiente, ci siamo assicurati che il loro volo fosse ad emissioni zero, fornendo il contributo appropriato a Carbon Footprint. Rispetto e applaudo l'impegno di Harry che Meghan per la beneficenza e chiedo alla stampa di fermare questi attacchi implacabili e non veritieri contro di loro, che sono falsamente realizzati su base quasi quotidiana».

Con queste parole Elton John fa sapere che i duchi di Sussex non hanno sborsato un soldo per quella che dalla stampa era stata definita una vacanza lussuosa. Inoltre precisa che il volo è stato offerto da lui, nel rispetto dell'ambiente.

Elton John non è stato l'unico a difendere Harry e Meghan. Per loro è intervenuta anche Ellen DeGeneres, amica della duchessa dai tempi di Hollywood, che non ha esitato a dichiarare sul loro conto: «Sono due persone animate da buone intenzioni, immaginate come devono sentirsi a essere attaccati per tutto quello che fanno, quando il loro obiettivo è soltanto quello di cercare di creare un mondo migliore».

Questi due accorati interventi riusciranno a placare la polemica?

(Credits photo: Instagram)