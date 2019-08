Matrix: in arrivo il quarto film della saga con Keanu Reeves

Era il 1999 quando nelle sale cinematografiche usciva Matrix, il primo capitolo della saga capolavoro che avrebbe letteralmente rivoluzionato la fantascienza sul grande schermo, segnando un'intera generazione.

Oggi, a distanza di 20 anni, viene confermata la notizia che i fan (forse) temevano: arriverà un quarto capitolo della saga! Questa nuova produzione vedrà alla regia ancora una volta, come per gli altri capitoli della saga, Lana Wachowski. Ancora non è chiaro se al lavoro prenderà parte anche sua sorella Lilly.

Anche alcuni degli attori originali sono stati confermati: ritroveremo Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie Ann-Moss nel ruolo di Trinity. Mentre non ci sono notizie sul personaggio di Morpheus, precedentemente interpretato da Lawrence Fishburne.

Per il momento non si sa molto neppure della trama. L'unica notizia che circola riguarda il fatto che il film dovrebbe essere messo in produzione nel 2020.

A quanto pare la Warner Bros era già da tempo interessata a questo progetto, visto l'incredibile successo ottenuto già nel 2003 con i precedenti sequel di Matrix.