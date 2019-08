A Roma nasce il FrigoBook, la biblioteca realizzata utilizzando un frigo abbandonato

Sempre più spesso, purtroppo, capita di vedere in giro elettrodomestici, come ad esempio dei frigoriferi, abbandonati per strada o nei parchi anziché essere correttamente smaltiti nelle apposite discariche. A Roma un gruppo di cittadini ha deciso di riutilizzare un frigo abbandonato per un’interessante iniziativa.

A Vitinia, nella zona Sud della capitale, i membri del comitato di quartiere hanno creato il FrigoBook, ossia una biblioteca ricavata proprio da un vecchio frigo all’interno del quale sono stati inseriti dei libri, messi così a disposizione di tutti gli abitanti della zona. L’elettrodomestico è stato privato di alcune componenti così da poter ospitare un buon numero di volumi, protetti dalle intemperie grazie allo sportello.

L’originale biblioteca rimane sempre aperta all’interno di un parco per bambini che possono prendere o lasciare libri a proprio piacimento; proprio a loro, tra l’altro, è dedicata una sezione della raccolta, contenente titoli per ragazzi con temi inerenti la natura. L’iniziativa sta avendo successo e nella zona è già spuntato un altro FrigoBook poco distante. In questo modo si dona una nuova vita all’elettrodomestico e, allo stesso tempo, si favorisce la libera circolazione della cultura in modo semplice e originale.