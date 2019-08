Usava ogni giorno cotton fioc: donna operata d’urgenza per un’infezione

I cotton fioc sono degli utili strumenti per pulire le orecchie ma non tutti li sanno utilizzare correttamente: il bastoncino, infatti, non va infilato nell’orecchio perché potrebbe danneggiarlo. La punta ricoperta di cotone serve solo per pulire la parte esterna del padiglione auricolare.

Di sicuro dopo quanto ha vissuto, una donna australiana di 37 anni difficilmente utilizzerà più i cotton fioc: la protagonista della vicenda riportata da Live Science era solita pulirsi le orecchie con questi bastoncini regolarmente, ogni singolo giorno. A un certo punto ha iniziato ad avere dei fastidi e il medico le ha diagnosticato una forte otite per la quale ha iniziato a prendere degli antibiotici.

Quando si è resa conto che i medicinali non le facevano alcun effetto e quando all’ennesimo utilizzo di cotton fioc ha iniziato a perdere sangue dall’orecchio, la donna ha iniziato a preoccuparsi sul serio e si è subito sottoposta a degli accertamenti. Gli esami hanno rivelato una grave infezione che dall’orecchio si stava propagando al cranio e al cervello.

La donna è stata operata d’urgenza perché per salvarle la vita era necessario asportare il tessuto che si era infettato. L’uso eccessivo e scorretto dei cotton fioc, insomma, può avere conseguenze gravissime, anche perché spesso nel tentativo di pulire, si rischia invece di spingere il cerume all’interno dell’orecchio e causare così problemi seri. In realtà, a breve non si correranno più questi rischi perché i cotton fioc sono stati messi al bando dall’Unione Europea: a partire dal 2021, i bastoncini di plastica e cotone non esisteranno più, così come tanti altri oggetti di plastica usa e getta. Il provvedimento è stato preso per cercare di ridurre il consumo di plastica e il conseguente inquinamento dell’ambiente.