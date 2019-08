In Italia è record di uomini-casalinghi: ce ne sono 100 mila

Pensate che gli uomini non si occupino delle faccende domestiche? Niente di più sbagliato! Una recente indagine Istat aggiornata al primo trimestre del 2019 ha rivelato che l'Italia ha appena toccato il proprio record storico di "casalinghi".

Gli uomini in età da lavoro (tra i 15 e i 64 anni) che di professione si occupano delle faccende domestiche sono ben 100mila! Che arrivano a 132 mila se non si considera il limite d'età.

Certo, va detto che gli uomini che si occupano di faccende domestiche sono soltanto il 2,3% del totale. Dunque il loro numero ancora impallidisce se confrontato con l'esercito di oltre 4 milioni di donne under65 che svolgono questa professione (ma nel caso delle donne il numero è in diminuzione dell'1,6% rispetto allo scorso anno e del 17,5% rispetto al 2007).

Dunque, anche se in termini assoluti gli uomini casalinghi non sono tantissimi, va però notato che in Italia non se ne sono mai contati tanti prima d'ora e che il loro numero è in continua crescita. Secondo l'Istat, infatti, si registra un aumento del 24,3% rispetto allo scorso anno (quando erano appena 81 mila), ed un aumento di 4 volte rispetto al 2007, periodo precedente alla crisi.

Quello che l'indagine non rivela è se si tratti di una scelta personale o di una necessità, di una conseguenza dell'incremento del numero di donne impegnate nel mondo del lavoro o di un effetto della crisi del mercato del lavoro.