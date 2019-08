A 8 anni si mette alla guida in autostrada a 140 km/h

In Germania è accaduto un fatto davvero singolare riportato dalla Polizia della città di Soest su Facebook: qualche sera fa, all’1 di notte, alcuni agenti hanno avvistato un’automobile che viaggiava in autostrada a 140 km/h e sono rimasti a bocca aperta nel vedere che alla guida c’era un bambino.

I poliziotti sono subito partiti all’inseguimento della vettura: nel vedere la volante alle sue spalle, il bimbo si è spaventato e si è subito fermato, parcheggiando il mezzo in una piazzola di sosta, comportandosi da bravo pilota. Una volta raggiunto dagli agenti, il piccolo è scoppiato a piangere e ha provato a giustificarsi: “Volevo solo guidare un po’”, ha detto.

Il bimbo ha 8 anni, era partito da casa con l'automobile dei genitori e questa non era la prima volta che si metteva alla guida: la madre e il padre hanno raccontato che il figlio in passato ha spesso guidato in spazi privati, oltre a pilotare auto a scontro e go-kart. Fortunatamente la sua bravata non ha comportato danni e non ha provocato incidenti.