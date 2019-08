Photoshop fail: Kim Kardashian ci ricasca e posta una foto modificata

Kim Kardashian non è assolutamente nuova ai Photoshop fail. Solo pochi giorni fa aveva postato un'immagine su Instagram che la ritraeva con sua sorella Kylie Jenner e un pollice decisamente lungo.

Ma le critiche non sembrano avere effetto sul desiderio della regina dei reality Usa di ritoccare le sue immagini e così, a distanza di soli pochi giorni, Kim ci ricasca.

Due giorni fa, infatti, la 38enne ha postato sul suo profilo Instagram da 146 milioni di follower una nuova foto in cui posa con la sorella Kylie Jenner per promuovere i nuovi profumi della linea KWW.

Le due sorelle indossano due tute aderentissime che lasciano scoperta una gamba... e un piede. Ed è proprio quest'ultimo che ha attirato l'attenzione degli utenti.

Qualcuno ha commentato: "Non ci vedo bene o Kim ha 6 dita? Sono confuso, le ho contate un sacco di volte".

Is it just me? Or does @KimKardashian have six toes??? pic.twitter.com/ZOYAOV1f4W