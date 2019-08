Gioco mortale a Cremona: ragazzini si sdraiano sulla strada di notte

Ragazzi giovanissimi, di età presumibilmente compresa tra i 13 e i 15 anni, si sdraiano in mezzo alla strada in piena notte al buio costringendo le auto di passaggio a sterzare all'ultimo momento per evitare di investirli.

Si tratta dell'ultima sfida mortale arrivata in Italia probabilmente dagli Stati Uniti, conosciuta tramite il web.

La notizia arriva da Castelverde, un piccolo comune di meno di 6mila abitanti della provincia di Cremona in Lombardia. L'episodio sarebbe avvenuto in piazza Caduti di Celafonia sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti.

La segnalazione, prima postata sul gruppo Facebook "Sei di Castelverde se..." ha fatto il giro del paese, arrivando presto anche al Sindaco Graziella Locci, che ha dichiarato: «Sono al corrente dell’episodio, chiederò ai carabinieri di intensificare i controlli, soprattutto nelle ore serali».

L'assurdo gioco, che mette a rischio la vita dei ragazzini coinvolti e degli automobilisti che loro malgrado si trovano coinvolti nella "sfida", è stata probabilmente messa in atto per essere ripresa e condivisa su WhatsApp e sui social network.

Ora sull'episodio, che purtroppo non è il primo segnalato in Italia, stanno indagando i Carabinieri.