Carne contaminata da listeria: 150 infezioni e 1 morto in Spagna

Sono oltre 150 i casi di infezione da Listeria già accertati in Spagna con un decesso. Ma l'epidemia potrebbe avere dimensioni nettamente più estese, dal momento che i casi sospetti sono oltre 500.

Nella maggior parte dei casi si sarebbe trattato di infezioni lievi, soltanto 50 hanno avuto bisogno di ricorrere al ricovero in ospedale. Tra i contagiati ci sono anche diversi bambini e donne in stato di gravidanza. L'unica vittima fino ad ora accertata è una donna di 90 anni con precedenti problemi di salute.

Secondo le autorità locali, all'origine dell'epidemia ci sarebbero alcuni lotti di carne macinata prodotta da un'azienda di Siviglia, la Magrudis SL. La merce responsabile, una volta individuata, è stata immediatamente ritirata e il Ministero della Salute di Madrid ha attivato la procedura di allarme.

Anche OMS e Commissione Europea sono stati informati, come misura di prevenzione, in caso di contagio di turisti, ma al momento non sarebbero stati segnalati casi fuori dal paese iberico.

Per evitare il contagio causato dal batterio della listeria, l'OMS raccomanda di non consumare cibi crudi.