Prete sexy diventa una star su Instagram

Si chiama Oskar Arngarden, ha 35 anni, vive in Svezia, è biondo, ha gli occhi azzurri e un fisico perfetto grazie alla palestra: su Instagram è diventato una star e ha migliaia di follower proprio grazie alle foto e ai video dei suoi allenamenti a petto nudo che ogni giorno ricevono centinaia di like, soprattutto da parte del pubblico femminile.

Fin qui sembrerebbe tutto abbastanza consueto, visto che sono tanti gli appassionati di sport che condividono le foto dei propri allenamenti: la particolarità di Oskar è che è un prete luterano della Chiesa di Svezia, non a caso tra i suoi numerosi tatuaggi molti sono a tema religioso. Molti suoi follower non ci credono, eppure è così: la vita di Oskar si divide tra i suoi impegni religiosi e la sua passione per lo sport, grazie alla quale è anche diventato istruttore in una palestra dedicata al crossfit, attività che svolge in questo periodo dopo anni di arti marziali e golf.

Oskar è diventato prete all’età di 27 anni dopo un lungo percorso interiore che gli ha permesso di trovare la sua strada. E così, tra una foto a petto nudo e l’altra, il sacerdote utilizza Instagram anche per trasmettere ai suoi seguaci la parola di Dio: “Quanto è importante ascoltare l’un l’altro e prenderci del tempo l’uno per l’altro: le relazioni sono davvero ciò che ci rende ricchi”, ha scritto, ad esempio, sotto a un suo selfie che lo ritrae in abito talare. “Il mio rapporto con Dio si basa sulla preghiera, per questo valorizzo parole come ‘grazie’, ‘scusa’ e ‘aiuto’ – ha scritto in un altro post - Queste tre parole mi rendono consapevole di ciò che fa bene alla mia vita mi insegna a combattere ogni giorno”.