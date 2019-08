Taylor Mega: l'allenamento hot in bikini infiamma il web

Un fisico da urlo richiede costanza e dedizione: lo sa benissimo Taylor Mega, ex naufraga dell'Isola dei Famosi che non rinuncia all'esercizio fisico neppure mentre è in vacanza in barca a vela!

Così boma e divanetti vengono utilizzati come panca e attrezzi ginnici e la barca ancorata al largo di Porto Cervo in Sardegna si trasforma in una speciale palestra galleggiante, dove la splendida Taylor si allena in bikini.

Il video dell'allenamento, decisamente hot, viene postato sul suo profilo Instagram con la didascalia "Training every day everywhere". Taylor fa sapere che tiene ad allenarsi sempre e ovunque...

E se i risultati sono questi, bisogna dire che i follower gradiscono moltissimo. Il video, infatti, in poche ore è stato visualizzato quasi 900mila volte e i commenti di apprezzamento sono tantissimi.

(Credits photo: Instagram/taylor_mega)