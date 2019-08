Affittano una villa per 6mila euro in Croazia ma trovano solo un terreno sterrato

Alcuni turisti francesi hanno vissuto una terribile disavventura che ha rovinato le loro ferie. Il gruppo aveva deciso di trascorrere le vacanze sull’isola croata di Hvar, vicino a Spalato, e così ha cercato su Booking la casa che avrebbe potuto ospitarli, scegliendo una villa da sogno per 6.420 euro.

Convinti di poter trascorrere qualche giorno in totale relax in una bellissima casa sul mare, il gruppo ha così raggiunto l’indirizzo indicato sul sito ma della villa non c’era traccia: al suo posto i turisti hanno trovato solo un terreno sterrato e deserto. Una componente del gruppo, Julie, ha filmato l’amara scoperta e ha poi condiviso il video su Twitter, denunciando così la grande truffa della quale lei e i suoi amici sono stati vittima.

À la porte d’un terrain vague quand on est arrivé à l’adresse donné par @bookingcom suite à 5h d’appel avec le service client de @bookingcom aucune aide ni geste commercial. pic.twitter.com/WpLCw7Hg8Y — Julie (@JulieFelice_) 19 agosto 2019

Booking è corso subito ai ripari, dichiarando al quotidiano francese Nouvel Observateur di aver intenzione di rimborsare ai turisti francesi tutta la prenotazione iniziale e di risarcirli con 5000 euro visto che hanno dovuto poi trovare un nuovo alloggio direttamente sul posto. Il finto annuncio ovviamente è stato rimosso.