Heidi Klum, la foto a seno nudo scatena gli hater: "Vergognati, sei vecchia!"

Anche Heidi Klum non è stata risparmiata dagli hater ed è recentemente finita al centro di una vera e propria bufera di insulti e critiche per una foto postata sul suo profilo Instagram.

Appena una settimana fa la Klum era in barca al largo dell'isola di Capri e si godeva la sua luna di miele con Tom Kaulitz (chitarrista dei Tokyo Hotel), con cui è recentemente convolata a nozze.

Proprio dalla barca è stato postato sul suo account uno scatto in bianco e nero in cui si intravede appena il seno della splendida 46enne. Tanto è bastato per scatenare le critiche più cattive.

Visualizza questo post su Instagram All I see is WATER ⛵️⚓️❤️ Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) in data: 18 Ago 2019 alle ore 3:05 PDT

Nella didascalia della foto Heidi scrive: "Tutto ciò che vedo è mare". La risposta impietosa di un utente è stata: "Tu vedi solo il mare e io una donna in crisi di mezza età".

Sono tantissimi i commenti che accusano la Klum di essere troppo vecchia per scatti sexy come questo. Un follower tedesco scrive: "Più sei vecchia nel mondo dello spettacolo, più devi fare e mostrare per far continuare a parlare di te. Anche se è una donna bellissima, trovo che sia esagerata. Questo obbligo di mostrarsi giovane e perfetta è quasi perverso. A ciascuno il suo, ma non vorrei essere nei panni dei tuoi figli quando gli altri bambini a scuola gli parleranno alle spalle. Penso che da madre puoi fare foto sexy ma non devi caricarle su Internet".

Il problema per moltissimi è che, oltre all'età, Heidi dovrebbe vergognarsi per questi scatti perché è madre di 4 figli adolescenti. Per questo viene definita patetica, vergognosa, imbarazzante... e addirittura orripilante.

Tra tanti hater, però, c'è stato anche qualcuno che ha preso le parti dell'ex modella, scrivendo: "Dov'è lo scandalo? L'unica cosa che emerge in queste foto è che hanno una mamma meravigliosa e che ognuno ha il diritto di essere come vuole".

(Credits photo: Instagram/heidiklum)