Leonardo Di Caprio dona 5 milioni di dollari per fermare gli incendi in Amazzonia

La Foresta Amazzonica ormai sta bruciando da giorni ed è necessario intervenire tempestivamente per salvare il polmone verde del mondo e la fauna che lo abita. Per questo motivo Leonardo Di Caprio, da sempre impegnato per la salvaguardia dell’ambiente, ha deciso di impegnarsi in prima persona e di raccogliere dei soldi per affrontare la crisi provocata dagli incendi.

L’attore lo ha annunciato tramite il suo account Instagram: la Earth Alliance Foundation, organizzazione da lui fondata insieme a Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha approvato lo scorso 25 agosto l’Amazon Forest Fund, un fondo di 5 milioni di dollari per dare una mano di fronte a questa terribile emergenza. Questi soldi serviranno a costruire una piattaforma per mettere in comunicazione le organizzazioni locali e le comunità indigene e per fornire loro risorse e aiuti per spegnere gli incendi, per poi continuare a proteggere la foresta in futuro, con azioni di monitoraggio costante del territorio.

Di Caprio ha invitato il pubblico a partecipare, donando soldi che andranno ad aggiungersi ai 5 milioni stanziati dalla fondazione: “Il 100% delle vostre donazioni saranno consegnate ai partner già al lavoro sul posto per proteggere l’Amazzonia – ha spiegato l’attore – La Earth Alliance è impegnata nella protezione del mondo naturale. Siamo profondamente preoccupati dalla crisi in corso in Amazzonia, che sottolinea il delicato equilibrio del clima, della biodiversità e del benessere delle popolazioni indigene. Per sapere come donare, visitate ealliance.org/amazonfund”.