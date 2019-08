Francesca Cipriani si mostra nuda e infiamma il web

Francesca Cipriani continua a far sognare i follower pubblicando spesso e volentieri delle foto micro bikini decisamente sexy.

Ma ieri la showgirl dal fisico prorompente è andata oltre postando dalla località in cui si trova in vacanza un video super hot in cui si mostra in versione acqua e sapone (ma soprattutto completamente nuda) facendo letteralmente impazzire il web.

Nella didascalia la Cipriani scrive: "Buongiorno Sardegna". Gli hashtag tendono a sottolineare che ciò che si può ammirare nel video è senza filtri e senza make up. Tutto "al naturale"... per quanto possibile, visto che la Cipriani non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica nel corso degli anni.

Visualizza questo post su Instagram ℬ ❃ #nomakeup #nofilter #nobra Un post condiviso da Francesca Cipriani D'Altorio (@francescaciprianiofficial) in data: 24 Ago 2019 alle ore 3:49 PDT

E infatti non potevano mancare i commenti dei soliti hater che fanno notare: “C’hai più plastica tu nel tuo corpo che le acque del Mar Mediterraneo”. Qualche altro invece la incalza: “Ci sono più filtri qui che in una lampada abbronzante per non parlare dei ritocchi fotografici”.

Qualcuno va anche oltre, scrivendo: “Ma vuoi lavorare con siffredi?! Perché altrimenti non si spiega il perché di tutti sti boomerang “spinti”.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è ormai abituata a questo tipo di commenti. Ma va anche detto che può consolarsi con gli apprezzamenti di tanti follower.

Qualcuno prende le sue parti. Nei commenti infatti si legge anche: ”Lasciali dire…. sono talmente frustrate certe persone che sn qui ad additarti… Vivi e goditela almeno sei “vera” e libera di esprimerti come vuoi… chi ti vuole bene e chi ti conosce sa la bella persona che sei….e x Noi conta solo questo… goditi questi giorni di vacanze in Sardegna…Bacione Grande…”

