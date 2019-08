Beve troppo ad un battesimo a Manchester, l'indomani si sveglia ad Ibiza

La protagonista di questa assurda storia che sta facendo il giro del web è Rachael Wynn, una ragazza di 32 anni di Winton, Salford.

Qualche giorno fa Rachael ha partecipato ad un battesimo a Manchester. Per qualche motivo la ragazza durante la festa ha alzato un po' troppo il gomito, finendo con l'ubriacarsi. Al rientro a casa aveva ricevuto un messaggio da uno dei suoi amici, che stava festeggiando il suo compleanno ad Ibiza e la invitava a raggiungerli sull'isola. Rachael non ricorda molto di quei momenti, sa solo che poco dopo è arrivata in aeroporto in taxi con un'amica e ha preso l'aereo.

Per tutto il volo la ragazza, completamente ubriaca, non ha fatto altro che dormire. Ma all'arrivo si è svegliata e ha realizzato di trovarsi sull'isola. Peccato che il giorno dopo avrebbe dovuto essere in ufficio. Intervistata dal Manchester Evening News, la ragazza ha raccontato: «Ero incazzata. Ero assolutamente incazzata. Ho bevuto tutto il giorno a questo battesimo. Quando l'aereo è atterrato ho pensato "cosa ho fatto?"».

Rachael, dopo l'arrivo ad Ibiza, ha cercato disperatamente di tornare a casa, ma è stato impossibile: «Ho avvisato il mio capo e provato a spiegargli che l’unico volo disponibile era tre giorni dopo, ma a lui non andava bene. Ho speso circa 800 euro in biglietti aerei e ancora non sono in grado di tornare a casa».

La ragazza ha precisato di non essersi mai comportata così: «è stata sicuramente la cosa più stupida mai fatta in tutta la mia vita». Ora la sua più grande paura è quella di perdere il lavoro, ma Rachael spera nella clemenza del suo capo: «Ora sarà deluso, ma con un po’ di fortuna, finirà per vedere il lato più divertente di questa vicenda».

(Credits photo: manchestereveningnews.co.uk)